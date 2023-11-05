حزب الله يقصف منطقتي أفيفيم وجل الدير الإسرائيليتين

كتبت- سلمى سمير:



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد إطلاق قذائف من لبنان على منطقتي أفيفيم ومالكيا شمال إسرائيل، وسط تصاعد الصراع في جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد جيش الاحتلال، أنه تم قصف مصادر إطلاق النار بالمدفعية.

ويأتي هذا تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير الإسرائيليين بالصواريخ الموجهة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق اليوم إسقاط الدفاعات الجوية لمسيرة إسرائيلية فوق أجواء النبطية في لبنان، وذلك حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية للمقاومة الإسلامية أطلقت صاروخ أرض- جو نحو مسيرة في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.