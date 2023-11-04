جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 345 إسرائيليًا

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش مستمر في توسيع غاراته الجوية على الأهداف في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، " قواتنا استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في الشمال"

ولفت إلى أنه " لن نسمح لقوات حزب الله أن تعيق عملياتنا في غزة ونحن على أتم الاستعداد في الجبهة الشمالية"

وأكد المتحدث باسم الجيش، أن الاحتلال سيواصل استخباراتنا وعملياتنا من أجل عودة المختطفين من غزة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى إلى 345 منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال قائلا، "لدينا قائمة أولويات فيما يتعلق باغتيال قادة حماس والسنوار على رأس هذه القائمة"

وأكد أن الاحتلال على تواصل مع مصر والولايات المتحدة فيما يخص معبر رفح ويتم فحص الإمدادات قبل دخولها.