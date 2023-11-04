إسرائيل: قرار تركيا باستدعاء سفيرها خطوة لأردوغان بدعم حماس

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن قرار تركيا باستدعاء السفير للتشاور هو خطوة أخرى لأردوغان بالوقوف إلى جانب حماس.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، الجمعة، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ولفت الرئيس أردوغان، إلى أن "نتنياهو، هو المسؤول الأول شخصيًا" عن الهجمات على غزة، و"الداخل الإسرائيلي يشهد حاليا تصريحات مناهضة له".

وتابع: "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية".

وأضاف: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال. لقد محوناه وألقيناه جانبًا".

كان أردوغان قد وصف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالمذبحة، وأعلن عن إلغاء زيارة كان يعتزم القيام بها إلى إسرائيل.

وسحبت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا،ردا على تصريحات أردوغان حول النزاع في قطاع غزة.