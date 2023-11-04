عضو بالكنيست يطالب برحيل حكومة الاحتلال

كتبت- سلمى سمير:

ندد عضو الكنيست الإسرائيلي المعارض عوفر كسيف، بتصرف الحكومة الإسرائيلية الحالية حيال الوضع في قطاع غزة، مناديًا بضرورة رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشكل عاجل على رأس حكومته.

ووصف عوفير الحكومة الحالية بـ "الدموية" مطالبًا برحيلها باعتبار الأمر مسألة حياة أو موت في ظل إصرار الحكومة المتطرفة على الاستمرار في عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك حسبما صرح عوفر لموقع "سكاي نيوز".

واتهم عوفر كسيف الحكومة اليمينية بمحاولة الميل بإسرائيل نحو "نظام ديكتاتوري فاشٍ بشكل كامل" متجاهلة أهمية جميع الأرواح بما فيهم الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ أحداث عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر.

جدير بالذكر أن عوفر من أشد المعارضين للحكومة الحالية التي لم تكمل عامها الأول حتى قبل أن تتولى زمام الأمور وقبل أحداث الـ 7 من أكتوبر، لكن معارضته لحكومة نتنياهو اشتدت بعد 10 من شن غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عندما شبه تصرفات الحكومة الحالية بـ "النازية" بعد سقوط آلاف الشهداء والجرحى عقب استهداف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي ردت عليه اللجنة الأخلاقية في الكنيست بوقف راتبه لمدة 14 يومًا وإبعاده عن الكنيست 45 يومًا.