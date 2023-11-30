هيئة البث الإسرائيلية: إصابة جنديين جراء عملية دهس عند حاجز عسكري بالضفة الغربية

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سائق سيارة شمالي الضفة الغربية لقيامه بدهس مستوطنين جراحهم طفيفة.

وأكدت البث العبرية إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة جراء عملية دهس عند حاجز عسكري في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الهجوم نفذه 3 فلسطينيين تمت تصفيتهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس، موضحة أن الـ 7 جرحى بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن الشرطة اقتحمت منزل عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس واعتقلت عددا من أفرادها.

فيما زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا الهجوم شقيقان وهما أسيران سابقان ينتميان لحماس من قرية صور باهر جنوب القدس.