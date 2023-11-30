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BBC

رئيس الوزراء الإسباني: أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي

12:03 م الخميس 30 نوفمبر 2023

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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مدريد - (ا ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه نظرًا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".

وتابع "القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، غير مقبول على الإطلاق".

هذا المحتوى من

AFP
رئيس الوزراء الإسباني عدم احترام إسرائيل للقانون القتلى المدنيين في قطاع غزة بيدرو سانشيز القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء

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