أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو أبلغ بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوب غزة
مصراوي
قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، إن بايدن أبلغ نتنياهو قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة
وتابع موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: "نتنياهو أبلغ بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوبي غزة لتحقيق هدف تدمير حماس".
وأكد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: "بايدن أبلغ نتنياهو بأن طريقة عملية إسرائيل شمالي غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب".
وحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: "نتنياهو وافق على طلب بايدن إجراء نقاش أمريكي إسرائيلي لخطط عمليات جنوب غزة قبل أي هجوم".
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