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BBC

أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو أبلغ بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوب غزة

12:03 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، إن بايدن أبلغ نتنياهو قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة

وتابع موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: "نتنياهو أبلغ بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوبي غزة لتحقيق هدف تدمير حماس".

وأكد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: "بايدن أبلغ نتنياهو بأن طريقة عملية إسرائيل شمالي غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب".

وحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: "نتنياهو وافق على طلب بايدن إجراء نقاش أمريكي إسرائيلي لخطط عمليات جنوب غزة قبل أي هجوم".

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