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BBC

الكرملين يعلق على مزاعم إرسال "فاجنر" معدات دفاع جوي لحزب الله

02:57 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

دميتري بيسكوف

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مصراوي

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "فاجنر بحكم الأمر الواقع غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاجنر الروسية، شبه العسكرية، قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله اللبناني.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن نظام الدفاع الجوي المعني هو SA-22، الذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي لإسقاط الطائرات.

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