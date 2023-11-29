نتنياهو: سياستي تقضي بالعودة للقتال ويدعمها مجلس الوزراء والجنود والشعب الإسرائيلي

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قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها على موقع إكس (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، إنه حدد في بداية الحرب على غزة 3 أهداف أولها القضاء على حماس ومن ثم التأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا للاحتلال مرة أخرى، مؤكدا أن هذه الأهداف باقية كما هي قيد التنفيذ.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل حققت "إنجازا عظيما للغاية"، ألا وهو عودة العشرات من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، إذ أن قبل أسبوع كان الأمر يبدو "خياليا"، لكنهم حققوه، وفق تعبيره.

בתחילת המלחמה קבעתי שלושה יעדים: חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו ולהבטיח שעזה לעולם לא תחזור להיות איום על ישראל.



שלושת היעדים האלה עומדים בעינם.



בשבוע האחרון השגנו הישג גדול מאוד - החזרת עשרות רבות של חטופינו. לפני שבוע זה היה נשמע דמיוני, אבל השגנו את זה.



בימים האחרונים אני… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 29, 2023

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنه في الأيام الأخيرة يسمع سؤالا حول إذا ما كانت إسرائيل ستستأنف القتال بعد انتهاء مرحلة إعادة الأسرى، مؤكدا أن "إجابتي لا لبس فيها، نعم".

وأشار نتنياهو إلى أنه من المستحيل ألا يعود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحرب، معترفا بأن هذه سياسته الخاصة ولافتا إلى أن مجلس وزرائه بالكامل يدعمها، وكذلك الجنود والشعب، قائلا: "وهذا بالضبط ما سنفعله".