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BBC

نتنياهو: سياستي تقضي بالعودة للقتال ويدعمها مجلس الوزراء والجنود والشعب الإسرائيلي

10:03 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها على موقع إكس (تويتر سابقا)، مساء اليوم الأربعاء، إنه حدد في بداية الحرب على غزة 3 أهداف أولها القضاء على حماس ومن ثم التأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا للاحتلال مرة أخرى، مؤكدا أن هذه الأهداف باقية كما هي قيد التنفيذ.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل حققت "إنجازا عظيما للغاية"، ألا وهو عودة العشرات من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، إذ أن قبل أسبوع كان الأمر يبدو "خياليا"، لكنهم حققوه، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنه في الأيام الأخيرة يسمع سؤالا حول إذا ما كانت إسرائيل ستستأنف القتال بعد انتهاء مرحلة إعادة الأسرى، مؤكدا أن "إجابتي لا لبس فيها، نعم".

وأشار نتنياهو إلى أنه من المستحيل ألا يعود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحرب، معترفا بأن هذه سياسته الخاصة ولافتا إلى أن مجلس وزرائه بالكامل يدعمها، وكذلك الجنود والشعب، قائلا: "وهذا بالضبط ما سنفعله".

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