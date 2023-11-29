أحدهما قائد كتيبة جنين.. الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في المخيم

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته قتلت قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" اليوم الأربعاء، أنه تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما محمد الزبيدي قائد كتيبة جنين.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء، مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، في ظل اشتباكات تشهدها المنطقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة وطوقت أحد المنازل، وسط تحليق للمسيرات. وحاصرت كل مستشفيات جنين لمنع وصول المصابين إليها بحسب نقابة الأطباء الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين في مخيم جنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين وشنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت سكان في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.