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BBC

بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.. الاحتلال يحاصر عددًا من المستشفيات في جنين

12:05 ص الأربعاء 29 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا من المستشفيات في مدينة جنين بالضفة الغربية، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطوق مخيم جنين بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.

وسبق وأن أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم بتجدد الاشتباكات مع جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط جنين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية بصحبة جرافة عسكرية، قبيل خروج الدفعة الخامسة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

وقالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش سيارات الإسعاف وتعرقل عملها في مخيم جنين.

ونقلت عن مدير مستشفى جنين الحكومي تصريحات تفيد بأن الاحتلال يمنع الأطباء في المستشفى من التعامل أو استقبال أي إصابة.

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