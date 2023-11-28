رئيس أركان الاحتلال: الجيش وشعبة الاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

مصراوي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنهم يستغلون أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس.

وادّعى هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حريص على عودة سكان الشمال إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا.

وأكد هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية فشلوا في السابع من أكتوبر، موضحا أنه عليهم ألا ينشغلوا بذلك الآن.

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنهم لا يدافعون فقط على الحدود مع شمال لبنان بل يبادرون بتنفيذ عمليات وفق تقديراتهم.