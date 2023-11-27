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BBC

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة ونأمل في موافقة حماس

02:49 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

البيت الأبيض

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وكالات

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إسرائيل وافقت تمديد الهدنة المؤقتة في غزة مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى لدى حماس.

وتابع كيربي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن واشنطن تأمل أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي نتمكن من إخراج مزيد من الأسرى.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في وقت سابق اليوم، إن هناك مساعي مصرية وقطرية وأمريكية وأوروبية وإسبانية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

البيت الأبيض إسرائيل تمديد الهدنة حركة حماس

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