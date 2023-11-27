البحرية الأمريكية تعتقل مهاجمي الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن

واشنطن - (د ب أ)



أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن قوات البحرية الأمريكية اعتقلت 5 أشخاص هاجموا الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن، مضيفًا أن الناقلة وطاقمها بخير.

واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أمس الأحد، لنداء استغاثة من الناقلة التجارية "سنترال بارك"، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة "زودياك" للملاحة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه عندما وصلت السفينة الأمريكية، حاول خمسة مسلحين الفرار عبر قاربهم الصغير، لكن تمت ملاحقتهم حتى استسلموا.

وفي الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تم إطلاق صاروخين باليستيين من اتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه موقع السفينتين. وسقط الصاروخان على بعد نحو 10 أميال بحرية من السفينتين. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وحملت الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجوم على الناقلة "سنترال بارك".

ولم يعلق الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن في عام 2014، على الحادثة حتى الآن. وتعهد المتمردون الحوثيون باستهداف أي سفينة إسرائيلية طالما استمرت الحرب في غزة.

واستولى الحوثيون، قبل أكثر من أسبوع، على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" المرتبطة بإسرائيل والتي ترفع علم جزر البهاما قبالة سواحل اليمن واحتجزوا 24 من أفراد طاقمها كرهائن.

وقال الحوثيون إنهم خطفوا السفينة بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تسيطر حركة حماس المدعومة من إيران على السلطة منذ عام 2007.

وتمكنت البحرية الأمريكية، مساء أمس الأحد، من "تحرير الناقلة الإسرائيلية "سنترال بارك"، وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.

وأكد مصدر عسكري يمني أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن الناقلة ، التي كانت تحمل كميات من حمض الفوسفوريك، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، وتحمل علم ليبيريا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهما يوم الأحد إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها آمنة وتتحرك بحرية.