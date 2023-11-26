حماس: نسعى لتمديد الهدنة الجارية بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة

مصراوي

قالت حركة حماس بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، إنها تسعى لتمديد الهدنة الجارية من خلال بحث جاد عن زيادة عدد المفرج عنهم كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وكانت القناة 13 العبرية قالت، مساء اليوم الأحد، إن هناك تقديرات في إسرائيل بتمديد الهدنة الجارية في غزة، مشيرة إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقشان الأمر ومجلس الحرب سينعقد بعد قليل لبحث الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن أوضح أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد على استمرار العمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج كافة الأسرى، لافتا إلى أنه مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.

ونقلت فضائية "سكاي نيوز عربية" عن القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن المجلس الحربي في إسرائيل سيعقد اجتماعًا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.