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BBC

صحفي فلسطيني: لم يُعلن موعد تسليم الأسرى بوسط غزة وعناصر القسام ظهرت فجأة

07:58 م الأحد 26 نوفمبر 2023

احتفال الفلسطينيين بالإفراج عن الأسرى أرشيفية

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مصراوي

قال الصحفي إسماعيل الغول، مساء اليوم الأحد، إن عملية تسليم المحتجزين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، مشيرا إلى أنه لم يُعلن مسبقا عن تسليم الأسرى في وسط مدينة غزة وأن عناصر القسام ظهرت فجأة.

وأكد الغول لقناة "الجزيرة" أن عناصر كتائب القسام كانوا حاضرين وسط مدينة غزة وقاموا باستعراض قوة خلال تسليم الأسرى.

وأشار إلى أن تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى تم بمدينة غزة حيث دارت معارك القسام والاحتلال.

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