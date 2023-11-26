استجابة لـ"بوتين".. المقاومة الفلسطينية تسلم محتجزًا روسيًا للصليب الأحمر

مصراوي:

أعلنت "كتائب القسام" -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، تسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، بناءً على تدخل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك، في وقت، أعلنت مصر، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليًا وأخرى تضم 39 فلسطينيًا، مقررًا تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين، مع دخول الهدنة المعلنة في قطاع غزة يومها الثالث.

وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أن "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة منذ بدء التصعيد بين الجانبين".

وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".