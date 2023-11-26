إعلام عبري: الأسرى المفرج عنهم من غزة خضعوا لفحوص أولية وصحتهم جيدة

مصراوي

قالت القناة الإسرائيلية 12، مساء اليوم السبت، إن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة خضعوا لفحوص أولية من قبل الصليب الأحمر وصحتهم "جيدة."

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قال، مساء اليوم السبت، إنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 فلسطينيا و13 أسيرا إسرائيليا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.

وأوضح الأنصاري أن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 33 طفلا و6 نساء.

وأشار الأنصاري إلى أن من بين الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.

وكرر المتحدث باسم الخارجية القطرية تقديره لجهود مصر والولايات المتحدة شريكي الوساطة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.