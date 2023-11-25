جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مُسيرة فوق البحر الأحمر

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتراض طائرة بدون طيار فوق منطقة البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم إطلاق صواريخ اعتراضية نحو هدفين جويين مشبوهين فوق منطقة البحر الأحمر.

سبق وأن قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، إن عملياتهم العسكرية جاءت انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مجددا تحذيره لكافة السفن التابعة "للعدو الإسرائيلي" أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.

وناشد سريع كل الدول التي يعمل رعاياها بالبحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل مع السفن الإسرائيلية، مشددا على استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على غزة.

ولفت سريع إلى أنه على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة إذا كان حريصا على أمن المنطقة وعدم توسيع الصراع.