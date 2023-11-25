خلال محاولة لاقتحامها.. اندلاع اشتباكات بين عناصر فتح والاحتلال في جنين

مصراوي

قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إن قوات العاصفة الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة، تخوض الآن اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات جيش الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين بالضفة الغربية، مؤكدة وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

فيما أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين الدكتور فواز حماد، وصول إصابتين للمستشفى الأولى بمنطقة الفخذ مؤكدا أن حالتها مستقرة، بينما أسفرت إصابة المريض الآخر عن خروج الأمعاء من مكانها، مشيرا إلى أن وضعها حرج للغاية.