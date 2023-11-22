جالانت: ملتزمون بتفكيك حماس كهيئة عسكرية وبإعادة جميع أبنائنا الأسرى

مصراوي

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن نهاية الحرب يجب أن تكون عبر تفكيك حماس وإعادة الأسرى لديها وكل الجهات في إسرائيل تلتزم بذلك.

وأكد جالانت أن الاحتلال ملتزم بتفكيك حماس كهيئة عسكرية وبإعادة جميع "أبنائنا المختطفين"، مشيرا إلى أن حماس لا تفهم إلا لغة القوة وقد حددت مصيرها ومصير غزة بعد هجوم 7 أكتوبر.

وزعم وزير دفاع الاحتلال أنهم سيتوصلون لتحرير الأسرى، و"سنظهر للعالم قوتنا"، مضيفا "في كل خطوة نتقدم بها في قطاع غزة نقترب أكثر من إمكانية تحرير أبنائنا".

وأشار جالانت إلى أن عملياتهم الحربية قاتلة ويحققون هدفين هما تفكيك حماس عسكريا وتقريب التوافق على اتفاق لاستعادة الأسرى، مؤكدا أن الصفقة الحالية أفضل بكثير مما عرض عليهم قبل أسبوع.

ولفت إلى التزامهم بتعميق عملياتهم من أجل ممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس.