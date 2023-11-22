"من المسافة صفر".. مشاهد استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في شمال غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده في معارك بشمال قطاع غزة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مقتل أحد جنودنا وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة".

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بمقتل أحد جنوده في غزة اليوم، يرتفع عدد قتلاه إلى 72 منذ بدء العملية البرية في القطاع.

وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، إلى 379 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب الجارية في 7 أكتوبر الماضي، استنادا إلى بيانات الاحتلال.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن السبت، مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين بجراح خطرة في غزة.