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BBC

15 شهيدًا و22 مصابًا في قصف نفذه الاحتلال جنوبي غزة

09:46 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

15 شهيدًا و22 مصابًا في قصف نفذه الاحتلال جنوبي غز

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مصراوي:

أعلنت مصادر من داخل غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل عدد جديد من الشهداء والمصابين في استهداف للاحتلال جنوبي القطاع.

وأوضحت المصادر، التي نقلت عنها قناة "الجزيرة"، أن 15 شهيدًا سقطوا بالإضافة إلى إصابة 22 آخرين، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف شقة سكنية بمدينة حمد شرقي خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، تزامنًا مع التوغل البري والبحري، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف خلال 46 يومًا من العدوان.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات القطاع بأكملها خرجت من الخدمة بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، فضلًا عن الحصار والقصف الذى يستهدف المؤسسات الطبية.

غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الدكتور أشرف القدرة وزارة الصحة الفلسطينية

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