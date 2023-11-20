الرئاسة الفلسطينية: انتقادات نتنياهو لعباس "مهاترات غير جديرة بالرد"

رام الله - (د ب أ)

وصفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها "مهاترات غير جديرة بالرد".

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن جهود عباس "تنصب حالياً على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضاف أن "الأولوية الآن وقبل كل شيء، هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد" في إشارة إلى تصريحات نتنياهو.

وتابع قائلا إن "العالم جميعه يشاهد المجازر الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة باستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى جرائم جيش الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس".

واعتبر أبو ردينة أن تصريحات نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة "تثبت أن هذا الاحتلال يسعى إلى تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، اعتقاداً منه أن سياسة الإبادة والقتل تجلب الأمن والاستقرار".

وشدد على أن "الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية كالقدس ورام الله وباقي الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل الأرض الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وليس أي أحد آخر.

وكان نتنياهو هاجم مساء أمس عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية على خلفية بيان قال إنها نفت فيه هجوم حركة حماس على حفل مهرجان الطبيعة في جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

وقال نتنياهو "لا يكفي أن أبو مازن (عباس) يرفض منذ 44 يوما إدانة المجزرة الرهيبة، الآن يقوم رجاله بإنكار هذه المجزرة وبإلقاء اللوم على إسرائيل، منكر المحرقة (الهولوكوست) ينكر الآن أيضًا المجزرة التي ارتكبتها حماس".

وكرر نتنياهو التأكيد على عدم موافقته على استلام السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب ضد حركة حماس.