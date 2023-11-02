ترحيل قسري لـ 5 عائلات من "القانوب" شرق الخليل بسبب تهديدات المستعمرين

وكالات

أُجبرت خمس عائلات تسكن منطقة "القانوب" شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، اليوم، على الرحيل قسرًا عن منازلهم وأراضيهم، بسبب اعتداءات المستعمرين المتواصلة عليهم.

وأكد المواطن محمد عبد الرحيم الشلالدة، أنه أُجبر وعائلته برفقة أربع عائلات أخرى عدد أفرادها (27) فردًا على ترك منازلهم قسرا، بسبب اعتداءات عصابات المستعمرين المسلحة، التي طالت ممتلكاتهم وتدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما القتل أو الرحيل، وفقًا لـ"وفا".

وشدد على أن هذه الاعتداءات أصبحت أكثر خطورة، وتتم بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، حتى بات المستعمرون يقتحمون المكان بزي جيش الاحتلال، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أجبرنا على ترك منازلنا ومحاصيلنا الزراعية خاصة الزيتون، والخروج إلى العراء باتجاه بلدة الشيوخ، ولم يسمح لنا بأخذ أي من ممتلكاتنا وحاجياتنا.

جدير بالذكر، أنه ومنذ أقل من أسبوع رحل قسرا ولذات الأسباب 250 مواطنا من قرية زنوتا جنوب الخليل.