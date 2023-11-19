إعلان

BBC

رئيسة المفوضية الأوروبية تدين عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

04:11 م الأحد 19 نوفمبر 2023

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ)

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "العنف غير المقبول من جانب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

وكتبت اليوم الأحد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنه لابد من كسر دائرة العنف، وأضافت: "حل الدولتين هو الطريق الوحيد من أجل تحقيق السلام".

وكانت فون دير لاين التقت بملك الأردن عبد الله الثاني وأعلنت التعاون مع الأردن كي يمكن إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يذكر أن الوضع في الضفة الغربية احتدم بشكل واضح منذ بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي. وقُتل منذ ذلك الحين نحو 200 فلسطيني في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة في رام الله. كما تواردت تقارير عن أعمال عنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

أورسولا فون دير لاين عنف المستوطنين المتطرفين الضفة الغربية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال الإسرائيلي: اختطاف ميليشيا الحوثي لسفينة شحن "حادث خطير عالميًا"
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وسيراليون في تصفيات المونديال