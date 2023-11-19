رئيسة المفوضية الأوروبية تدين عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

بروكسل - (د ب أ)

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "العنف غير المقبول من جانب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

وكتبت اليوم الأحد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنه لابد من كسر دائرة العنف، وأضافت: "حل الدولتين هو الطريق الوحيد من أجل تحقيق السلام".

وكانت فون دير لاين التقت بملك الأردن عبد الله الثاني وأعلنت التعاون مع الأردن كي يمكن إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يذكر أن الوضع في الضفة الغربية احتدم بشكل واضح منذ بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي. وقُتل منذ ذلك الحين نحو 200 فلسطيني في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة في رام الله. كما تواردت تقارير عن أعمال عنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.