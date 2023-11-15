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القسام تعلن استهداف عدد من الآليات العسكرية للاحتلال في غزة

05:12 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

القسام تستهدف عدد من الآليات العسكرية للاحتلال

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كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وسط استمرار توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

كما أعلنت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تجمعًا للآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف هاون.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت القسام دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".

وتستمر استهدافات المقاومة الفلسطينية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية الاجتياح البري لقطاع غزة.

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