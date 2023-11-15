جيش الاحتلال: العملية داخل مستشفى الشفاء حاليا لا تستهدف المرضى ولا الطواقم الطبية

صراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أنه ينفذ "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل حاليا ضد منظمة حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن العملية التي يقوم بها داخل الشفاء، تستند إلى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نؤكد ان العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى".

#عاجل في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس الارهابية في جزء معين من مجمع #الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية.

نؤكد ان العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى.

لقد سبقت العملية جهود لاخلاء… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2023

وفي وقت سابق، قال مدير الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل مجمع الشفاء الطبي.

وتابع الدكتور منير البرش خلال مداخلة هاتفية مع الجزيرة، أن هناك تهشم زجاج عدد من نوافذ مستشفى الشفاء، جراء تفجيرات الاحتلال في داخل المجمع.

أوردت فضائية الجزيرة في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وفي السياق ذاته قال منير البرش مدير الصحة في غزة للجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بعمليات قنص داخل مجمع الشفاء، مؤكدًا أنهم يسمعون أصوات رصاص داخل المجمع.

وأضاف البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء، واقتحمت بالفعل أجزاءًا من المجمع.

وتابع مدير الصحة في غزة، نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل مستشفى الشفاء.