الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس محاصر بالدبابات من كل الجهات

مصراوي

قال الدكتور مروان جيلاني، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفى القدس محاصر بالدبابات الإسرائيلية من جميع الجهات وتحول إلى موقع عسكري.

وتابع مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في كلمة له نشرتها صفحة الهلال الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنهم حاولوا التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة لإخلاء الموجودين بمستشفى القدس لكن دون جدوى حتى الآن.

وأكد مروان الجيلاني، على أن مستشفيات جنوب قطاع غزة لم يصل إليها نقطة وقود، خلال الأيام الـ40 الماضية.

وفي وقت سابق قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر، أن غزة لا تزال بحاجة للمزيد من المساعدات خاصة الطبية، وأن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، أن وسيلة الاتصال الوحيدة بالمستشفيات الآن باتت من خلال الصليب الأحمر الدولي.