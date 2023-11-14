الصحة الفلسطينية ترد على بيان إسرائيل عن إجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء: "ليس لدينا ما يمنع أن يتم نقلهم إلى أي مستشفى سواء في مصر أو الضفة الغربية أو لدى الاحتلال، ما يهمنا هو صحة وحياة هؤلاء الأطفال".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أنه "ينسق عملية نقل حضّانات إلى غزة، تحسبا لنقل أطفال خدّج من مستشفى الشفاء"، وذلك عبر بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مرفق بمقطع فيديو لجندية تقوم بإنزال حضّانات من سيارة.

وجاء البيان، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بصورة لجندية تقوم بإنزال حضانات من سيارة فان، في أعقاب نداءات استغاثة من مستشفى الشفاء بشأن حديثي الولادة مع اقتراب القوات البرية الإسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لعمل المولدات.

وتحتشد دبابات الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب مستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة الذي تعتبره الدولة العبرية مركزًا استراتيجيًا لحركة حماس، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حماية آلاف الأشخاص العالقين فيه.

وصرح مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية بأن "17 جثة لشهداء على الأقل دفنت في مقبرة جماعية في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحًا أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.