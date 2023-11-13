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BBC

مدير مستشفيات غزة: 24 مستشفى خارج الخدمة في القطاع بسبب استهداف الاحتلال

02:09 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

مستشفيات غزة

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مصراوي

طالب مدير عام المستشفيات في غزة، دول العالم بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ المرضى والجرحى في مستشفى مجمع الشفاء.

وقال مدير عام المستشفيات، إن 24 مستشفى أصبحت خارج الخدمة في قطاع غزة حتى الآن بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحا أن 32 مريضا وطفلا استشهدوا في مجمع الشفاء جراء نتيجة نقص المستلزمات الطبية.

وتابع المدير العام للمستشفيات في غزة، لا يوجد مكان آمن لنقل الجرحى والمرضى والأطفال الخدج من مجمع الشفاء، مضيفا أن هناك مئات من الجرحى الذين لا يستطيعون مغادرة مستشفى الشفاء، موضحا أن حديث الاحتلال عن عرض الوقود استخفاف بالعالم والكمية المعروضة تكفي ساعة واحدة فقط.

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