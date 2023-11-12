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BBC

قتلى وجرحى إثر قصف مقر للأمم المتحدة في غزة

12:50 م الأحد 12 نوفمبر 2023

قصف مقر للأمم المتحدة في غزة أرشيفية

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غزة - (ا ف ب)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الأحد إن عددًا كبيرًا من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا إثر قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربًا من الحرب.

وقال البرنامج في بيان إن "القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرًا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ونوّه البيان إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب قبل أن يفتح لاستقبال النازحين. وأضاف: "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

هذا المحتوى من

AFP
قصف مقر للأمم المتحدة سقوط عدد كبير من القتلى احترام وحماية المدنيين طوفان الأقصى

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