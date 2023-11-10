الاحتلال يقصف مدرسة في غزة وانتشال نحو 50 شهيدًا

مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصادر طبية: إنه تم انتشال نحو 50 شهيدًا من داخل مدرسة البراق في غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي استهدفها.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون، اليوم الجمعة، جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق، في شارع اللبابيدي بحي النصر، شمال مدينة غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة.

وأفاد مراسل "شبكة فلسطين للأنباء"، بأن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.

ومنذ قليل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني،أن قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.

ومن جانبه قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يتواجد في محيط مربع المستشفيات وسط غزة ويطالب بإخلائها.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: الاحتلال يقوم بجرائمه أمام المجتمع الدولي الذي يظل عاجزا عن إيصال المساعدات لسكان غزة.

ولفت رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن الاحتلال يقصف باستمرار المستشفيات وسيارات الإسعاف في سابقة لم نرى مثلها من قبل.

وأكد أن قوات الاحتلال وصلت إلى المناطق القريبة من المستشفيات التي تأوي الجرحى والنازحين، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية أجبرت قوات الاحتلال على التراجع في بعض المواقع.