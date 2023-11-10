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BBC

واشنطن بوست: 750 صحفيا ينتقدون تغطية وسائل الإعلام الغربية لحرب غزة

03:36 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

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مصراوي

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن نحو 750 صحفيا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية، للحرب على غزة وتدين قتل إسرائيل للصحفيين.

وتابع واشنطن بوست: "الرسالة تكشف الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الصراع في غزة".

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر: مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها بالقضاء على حماس.

وتابعت الصحيفة اليوم الجمعة، "حملة إسرائيل قد تلحق ضررا بحماس وبنيتها لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجيتها".

وفي سياق متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في الكونجرس الأمريكي: إن الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس إلى الأبد.

غزة إسرائيل حماس

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وول ستريت جورنال: الاستخبارات الأمريكية تشكك في قدرة إسرائيل القضاء على حماس
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