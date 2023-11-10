أردوغان: سنحاسب من قتل عشرات الأطفال والنساء والرضع في غزة
مصراوي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ستتم محاسبة من قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة، حسبما أوردت الجزيرة في نبأ عاجل لها.
وتابع أردوغان: "تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على إسرائيل بهدف ضمان إجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة.
وأضاف الرئيس التركي: أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات الإسعاف والغذاء والمياه والأدوية لغزة بالتعاون مع دول أخرى.
وأكد أردوغان: ناقشنا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.
واستطرد أن تركيا مستعدة لاستقبال المصابين الفلسطينيين والمرضى بأمراض مزمنة في مستشفياتها لتلقي العلاج.
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