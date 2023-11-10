أردوغان: تركيا مستعدة لاستقبال المصابيين والمرضى الفلسطينيين في مستشفياتها
مصراوي
نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على إسرائيل بهدف ضمان إجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة.
وتابع الرئيس التركي: أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات الإسعاف والغذاء والمياه والأدوية لغزة بالتعاون مع دول أخرى.
وأضاف أردوغان: ناقشنا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.
وأكد أن تركيا مستعدة لاستقبال المصابين الفلسطينيين والمرضى بأمراض مزمنة في مستشفياتها لتلقي العلاج.
فيديو قد يعجبك: