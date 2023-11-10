أردوغان: تركيا مستعدة لاستقبال المصابيين والمرضى الفلسطينيين في مستشفياتها

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على إسرائيل بهدف ضمان إجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس التركي: أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات الإسعاف والغذاء والمياه والأدوية لغزة بالتعاون مع دول أخرى.

وأضاف أردوغان: ناقشنا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.

وأكد أن تركيا مستعدة لاستقبال المصابين الفلسطينيين والمرضى بأمراض مزمنة في مستشفياتها لتلقي العلاج.