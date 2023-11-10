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BBC

أردوغان: تركيا مستعدة لاستقبال المصابيين والمرضى الفلسطينيين في مستشفياتها

10:50 ص الجمعة 10 نوفمبر 2023

أردوغان

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على إسرائيل بهدف ضمان إجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس التركي: أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات الإسعاف والغذاء والمياه والأدوية لغزة بالتعاون مع دول أخرى.

وأضاف أردوغان: ناقشنا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.

وأكد أن تركيا مستعدة لاستقبال المصابين الفلسطينيين والمرضى بأمراض مزمنة في مستشفياتها لتلقي العلاج.

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