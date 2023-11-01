جيش الاحتلال: حادث استهداف مدرعة "النمر" صعب وأخذ حياة الكثير من جنودنا

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "هناك تعاون كامل مع مصر بشأن من يمر عبر معبر رفح البري إلى الجانب المصري"

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "تصفية قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع لحماس مهمة وستؤثر على سير المعركة"

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال، "العملية البرية تتقدم وفق المخطط وتمت المصادقة على قرارات إضافية لمواصلة الحرب،ويتم التحقيق في استهداف المدرعة وهو حادث صعب وأخذ حياة الكثيرين"

وأضاف "نستخلص العبر من مقتل ١١ جنديا إسرائيليا في استهداف ناقلة الجند المدرعة"

وأعلن أنه تم إبلاغ عائلات 240 أسيرًا في قطاع غزة، فضلًا عن إبلاغ عائلات 331 من قتلى الجيش.

وأوضح المتحدث، أن "كل من يخرج ويدخل من رفح نقوم بفحصه ونقوم بذلك بالتعاون الكبير مع مصر"