جيش الاحتلال: فككنا ترسانات أسلحة لحماس في الأيام الماضية

مصراوي

قال قائد العمليات البرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، "فككنا في الأيام الأخيرة ترسانات أسلحة لحماس وقتلنا الكثير من مقاتليها"

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، لكن المواجهات مع مقاتلي حماس لا تزال عنيفة.

وتتواصل الاشتباكات على الأرض في محاور عدة. وتشهد خان يونس اشتباكات ضارية. وسمع خلال الليل في شمال القطاع دوي انفجارات وكذلك أصوات الطائراتِ المقاتلة التي تغير على غزة، كما سمع تبادل لإطلاق النار.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 26 للحرب على غزة بمقتل 9 جنود وإصابة 4 في المعارك الدائرة مع الفصائل الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وكان قد أعلن مقتل جنديين آخرين في اشتباكات سابقة وصفها بالشرسة.

ويرتقب أن يعود وزير خارجية الولايات المتحدة إلى المنطقة مرة ثانية منذ بدء الحرب على غزة ويتوقع أن يزور إسرائيل الجمعة.

واضطر بلينكن بسبب هتافات المتظاهرين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، للتوقف عدة مرات عن الحديث خلال جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونجرس لزيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعا".

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزًا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة.