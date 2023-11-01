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BBC

دبلوماسي إسرائيلي: نخوض معارك مع حماس داخل أنفاق في جباليا

04:20 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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كتبت- ندى محرم:

ادعى السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض معارك مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل أنفاق في مخيم جباليا، الذي قصفه الاحتلال الثلاثاء بنحو 6 أطنان من المتفجرات.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، الأربعاء، إن هناك أسرى لدى حماس محتجزون داخل أنفاق بعضها أسفل مخيم جباليا.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 8 آلاف شهيد وأكثر من 22 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1500 شخص من بينهم 315 عسكريًا، وأسرت حماس أكثر من 240 شخصًا بعضهم مزدوج الجنسية.

الاحتلال الإسرائيلي حماس مجزرة جباليا الثانية موسكو

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