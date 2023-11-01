القسام تعلن مقتل قوة إسرائيلية شمال شرق غزة

(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، الإجهاز على قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، كانت متمركزة داخل أحد المباني شمال شرق قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام"، في بيان اليوم أورده "المركز الفلسطيني للإعلام"، تمكن مقاتليها من تدمير 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون.

وأشارت إلى أن مقاتليها "قصفوا القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 من جنوده أثناء التوغل البري أمس في قطاع غزة عقب اشتباكات مع كتائب القسام.