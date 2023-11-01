وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8796 شخص

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8796 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 26 يومًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى أنه من بين إجمالي الشهداء 3648 طفلا و2290 امرأة، إضافة إلى 22219 مصابا جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة.

وأوضح القدرة أن وزارة الصحة في غزة تلقت حتى الآن 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وندد القدرة بتعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للكوادر والأطقم الطبية مع استشهاد 132 شخص من الكوادر الطبية حتى الآن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بخروج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة والتي تأوي عدد كبير من الجرحى والنازحين إضافة إلى المستشفى الإندونيسي بسبب نفاد الوقود.