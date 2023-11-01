الصحة الفلسطينية: مجزرة ثانية في جباليا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، لمجزرة ثانية في مخيم جباليا، الذي استشهد وأصيب أكثر من 400 شخص أمس في قصف عنيف استهدف المخيم.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مربع سكني في الفالوجا بمخيم جباليا.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة التي نفذتها طائراته أمس استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكدا "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".