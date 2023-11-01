إعلان

BBC

الصحة الفلسطينية: مجزرة ثانية في جباليا

01:02 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، لمجزرة ثانية في مخيم جباليا، الذي استشهد وأصيب أكثر من 400 شخص أمس في قصف عنيف استهدف المخيم.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مربع سكني في الفالوجا بمخيم جباليا.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة التي نفذتها طائراته أمس استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكدا "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".

وزارة الصحة الفلسطينية جباليا طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية الإيراني يُحذر من توسع الحرب في غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market