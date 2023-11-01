إسرائيل: قطع بوليفيا العلاقات الدبلوماسية يعد "استسلام للإرهاب"

تل أبيب - (بي بي سي)

اتهمت إسرائيل بوليفيا الأربعاء "بالاستسلام للإرهاب ونظام آية الله في إيران" بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية علاقاتها احتجاجًا على سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب الإسرائيلية في غزة.

كما سعى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التقليل من أهمية قرار بوليفيا الذي أعلنته أمس الثلاثاء قائلاً إن "العلاقات بين البلدين كانت خالية من المضمون على أي حال".

أعلنت دولة بوليفيا الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأسفر القصف عن استشهاد 8525 شخصا حسب وزارة الصحة في غزة.

وبالتزامن مع ذلك، استدعت كل من كولومبيا وتشيلي سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد المستمر في القطاع المحاصر. واتهم الرئيس الكولومبي إسرائيل بارتكاب "مذبحة للشعب الفلسطيني".