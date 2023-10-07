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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحتجز رهائن في قطاع غزة

05:53 م السبت 07 أكتوبر 2023

افيخاي أدرعي.. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيل

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وكالات:

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس الفلسطينية تحتجز رهائن في قطاع غزة، مشيرا إلى مقتل عدد من الجنود في الاشتباكات.

وأشار إلى أن القتال مستمر حاليا في 22 موقعا، وأنه سيتم نشر أربع فرق على حدود غزة، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة بالفعل.

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