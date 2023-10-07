كتائب القسام: نفذنا هجوما متزامنا على أكثر من 50 موقعا إسرائيليا
وكالات:
أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ هجمات متزامنة على أكثر من 50 موقعا إسرائيليا منذ بدء الهجمات اليوم.
وقالت كتائب القسام في بيان، اليوم السبت إنه "في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة، ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة رعيم مقر قيادة فرقة غزة".
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