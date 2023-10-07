ردّا على عملية طوفان الأقصى.. الاحتلال يشن غارات واسعة على قطاع غزة

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبيل ذلك "حالة التأهب للحرب"، بعد "عملية مشتركة" شملت إطلاق صواريخ وتسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى داخل مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل عناصر إلى داخل أراضي إسرائيل".

