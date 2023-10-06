واشنطن تسقط مسيرة تركية فوق سوريا.. ما السبب؟

إسطنبول - (د ب أ):

قالت تركيا اليوم الجمعة إنها فقدت طائرة مسيرة مسلحة خلال حملة جوية على مسلحين أكراد سوريين تدعهم الولايات المتحدة، في أول تأكيد رسمي من أنقرة، بعد ساعات من إعلان واشنطن العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" إسقاط الطائرة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "تقييمات فنية متباينة" مع أطراف ثالثة قادت إلى فقدان المسيرة، من دون ذكر للولايات المتحدة بعد، ومشيرة إلى اتخاذ تدابير لضمان خفض التصعيد.

وأضافت أن أنقرة لا تزال ملتزمة بتدمير "كل القدرات ومصادر الدخل" المرتبطة بـ "الإرهابيين" في سوريا والعراق.

وجاءت المواجهة الخطيرة النادرة بين الحليفين بالناتو أمس الخميس، عندما قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت مسيرة تركية، بعدما اقتربت من قوات أمريكية.

ووصف البنتاجون الحادث بأنه "مؤسف"، مضيفا أنه لم يصب أحد من القوات الأمريكية.

وشنت تركيا هجوما بريا وجويا في شمال سوريا أمس الخميس، ردا على هجوم بالعاصمة أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عنه.

واستهدفت العملية بالأساس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.