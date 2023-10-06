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سوريا تبدأ تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بحمص

11:45 ص الجمعة 06 أكتوبر 2023

ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بحمص

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(د ب أ)

بدأت سوريا، اليوم الجمعة، تشييع ضحايا الهجوم على حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بمدينة حمص السورية، إلى مثواهم الأخير في مدنهم وقراهم.

وتم تشييع جثامين 28 من الضحايا، بينهم عدد من القتلى من عائلة واحدة كانوا في حضور حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية.

وتوجهت 28 سيارة إسعاف تنقل جثامين القتلى، إلى محافظات اللاذقية ودمشق وحمص، على أن تتابع عملية التشيع خلال الساعات القادمة.

وشارك بمراسم التشييع الرسمي والشعبي التي أقيمت في المشفى العسكري بحمص، كبار الضباط في الجيش السوري، وفي مقدمتهم وزير الدفاع السوري علي عباس، وأهالي الضحايا.

وقال عباس خلال تشييع الجثامين "وطننا يدفع ثمنا غاليا من جراء بيع أطراف داخليين أنفسهم للخارج".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان لها عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص إلى 89 شخصا منهم 31 من النساء و5 أطفال و277 مصابا.

وأعلنت الرئاسة السورية الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الموافق 6 أكتوبر الجاري، على ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس، حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وكانت طائرات مسيرة انفجرت في ساحة القادسية في مدينة حمص التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية بحمص.

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