ترامب يطلب تأجيل محاكمته بقضية الوثائق السرية إلى ما بعد انتخابات 2024

وكالات

طلب الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى تأجيل المحاكمة في قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده في فلوريدا إلى ما بعد انتخابات 2024، مستشهداً بقضايا تتعلق بالوصول إلى مواد سرية في القضية.

وطلب الرئيس السابق من القاضية أيلين كانون، في يوليو نقل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في الوقت الحالي، من المقرر أن تحال القضية إلى المحاكمة في مايو 2024.

ودفع محامو ترامب مرارًا وتكرارًا لتأجيل جداول الاقتراحات في القضية الجنائية أيضًا، مما أثار شكاوى حول قدرتهم على مراجعة الأدلة، وكتابة ومناقشة الاقتراحات القانونية المعقدة، والتقويم المزدحم للرئيس السابق من أحداث الحملة والالتزامات القانونية في قضايا أخرى مرفوعة ضده.

قال محامو الدفاع في دعوى قضائية في يوليو إنه "ببساطة لا شك في أن أي محاكمة لهذا الإجراء أثناء تعليق الانتخابات الرئاسية ستؤثر على كل من نتيجة تلك الانتخابات، والأهم من ذلك، قدرة المتهمين على الحصول على محاكمة عادلة".