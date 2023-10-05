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BBC

ترامب يطلب تأجيل محاكمته بقضية الوثائق السرية إلى ما بعد انتخابات 2024

08:08 م الخميس 05 أكتوبر 2023

دونالد ترامب

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وكالات

طلب الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى تأجيل المحاكمة في قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده في فلوريدا إلى ما بعد انتخابات 2024، مستشهداً بقضايا تتعلق بالوصول إلى مواد سرية في القضية.

وطلب الرئيس السابق من القاضية أيلين كانون، في يوليو نقل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في الوقت الحالي، من المقرر أن تحال القضية إلى المحاكمة في مايو 2024.

ودفع محامو ترامب مرارًا وتكرارًا لتأجيل جداول الاقتراحات في القضية الجنائية أيضًا، مما أثار شكاوى حول قدرتهم على مراجعة الأدلة، وكتابة ومناقشة الاقتراحات القانونية المعقدة، والتقويم المزدحم للرئيس السابق من أحداث الحملة والالتزامات القانونية في قضايا أخرى مرفوعة ضده.

قال محامو الدفاع في دعوى قضائية في يوليو إنه "ببساطة لا شك في أن أي محاكمة لهذا الإجراء أثناء تعليق الانتخابات الرئاسية ستؤثر على كل من نتيجة تلك الانتخابات، والأهم من ذلك، قدرة المتهمين على الحصول على محاكمة عادلة".

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