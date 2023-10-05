تفش جديد للكوليرا.. زيمبابوي تسجل 935 إصابة بالمرض

هراري - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في زيمبابوي، اليوم الخميس، حدوث تفش جديد لمرض الكوليرا، حيث يشتبه في أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم بسبب هذا المرض.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة قالت في بيان إن أكبر تفش للمرض منذ 2018 وقع بسبب الظروف غير الصحية والمواسير المغلقة.

وأضافت أنها سجلت 4609 حالات مشتبه بها، من بينها 935 حالة إصابة بالكوليرا مؤكدة و30 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

ويذكر أن أكثر من 4000 شخص لقوا حتفهم خلال تفشي المرض في زيمبابوي خلال عامي 2008 و 2009